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В Дании заявили о возможности ремонта Nord Stream за несколько месяцев

Газопровод «Северный поток», на котором в конце сентября произошли взрывы, можно отремонтировать за несколько месяцев, заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio.

Уссинг изучил фотографии шведской газеты Expressen, сделанные на глубине 80 м у места аварии в Балтийском море. Издание сделало их с помощью подводного дрона и пришло к выводу, что взрыв уничтожил не менее 50 м трубопровода.

Труба газопровода не покроется ржавчиной, так как в воде на глубине 80 метров концентрация кислорода низкая, полагает специалист. По его мнению, «с некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной».

Участки, расположенные в отдалении от места взрыва, повредил вызванный им скачок давления, считает Уссинг. Поломку можно устранить, если приподнять трубопровод над морским дном и приварить новый кусок трубы. «Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ», — пояснил инженер. На все эти работы, по его мнению, уйдет несколько месяцев.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил.

Швеция, Дания и Германия хотели провести совместное расследование, однако впоследствии отказались от этой идеи и стали работать по отдельности, писал ARD. Россию к расследованию привлечь отказались и МИД страны объявил Германии, Дании и Швеции демарш.

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Немецкие следователи полагают, что за взрывами может стоять Россия, писалаThe Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В Кремле подобные предположения назвали «предсказуемо глупыми и абсурдными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил об «огромных прибылях американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки» в Европу». «Заинтересованы ли мы в этом? Нет, не заинтересованы, мы лишились маршрутов поставки газа в Европу», — говорил он. Европейские страны, по его мнению, в авариях также не заинтересованы.

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