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В Одессе вновь объявили воздушную тревогу

Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе объявили воздушную тревогу, говорится в телеграм-канале администрации города.

«Внимание! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении. Тревогу объявили около 16:45 мск.

Местные СМИ сообщили о звуках взрывов. УНИАН пишет, что в городе работает ПВО.

По данным местного издания «Факты», тревога объявлена не только в Одессе, но и во всей области, в том числе в Одесском, Подольском, Болградском, Березовском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском и Измаильском районах.

Власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу с 10 октября. В этот день ракетными ударами была повреждена энергетическая и другая инфраструктура страны, часть областей осталась без электричества, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове, Житомире пропал интернет. Также в некоторых регионах отключалось водоснабжение, в Киеве и Харькове остановилось метро.

В этот же день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, а российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.

Взрывы в городах Украины звучали и на следующий день. 11 октября Минобороны отчиталось об ударах по объектам военного управления и системы энергетики Украины и заявило, что «цель достигнута».

С тех пор воздушные тревоги объявляли в разных частях Украины как в отдельных регионах, так и по всей территориии страны.

Теги
Одесса Воздушная тревога Украина
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