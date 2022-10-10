Мэр Харькова заявил, что Харьков после взрывов полностью обесточен

В Харькове после взрывов пропало электричество и встал транспорт

Утром там прогремело несколько взрывов, поврежден объект энергетической инфраструктуры, перестали ходить трамваи, троллейбусы и поезда метро. Мэр Харькова сообщил, что город полностью обесточен

Игорь Терехов (Фото: Wikimedia Commons)

Харьков полностью обесточен, заявил мэр города Игорь Терехов, передает Status Quo.

Утром в понедельник в городе прогремело несколько взрывов. Ранее Терехов сообщил, что в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры, поэтому в некоторых районах пропали свет и водоснабжение.

Харьковский метрополитен приостановил работу по техническим причинам. В городе перестали ходить трамваи и троллейбусы.

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По словам главы города, ущерб от повреждения харьковской энергетической инфраструктуры будет оцениваться после отбоя воздушной тревоги, которая звучит уже несколько часов. «Сначала мы должны оценить то, что сейчас произошло. И потом восстанавливать, чтобы подать свет людям и запустить все необходимые коммуникации», — объяснил мэр.

Взрывы в понедельник прогремели во многих других городах Украины: Киеве, Днепре, Львове, Житомире, Хмельницком и других. Власти некоторых из них сообщили об ущербе, нанесенном критическим объектам. Проблемы с электричеством и мобильной связью возникли во Львовской, Житомирской, Тернопольской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из мишеней обстрела стала энергетическая структура Украины.