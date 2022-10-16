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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
В МВД заявили о возможности запуска ракет, администрации нескольких регионов призвали жителей проследовать в укрытия
Киев
Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Воздушная тревога объявлена по всей Украине, есть вероятность запуска ракет, сообщил в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

О тревоге сообщили власти Киевской, Николаевской, Черниговской, Хмельницкой, Полтавской областей. Киевская городская администрация тоже призвала жителей отправиться в укрытия. Подробности пока не приводятся.

Российские войска 10 октября нанесли ракетные удары по территории Украины в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту (организатором теракта ФСБ назвала Киев). В результате были повреждены инфраструктурные объекты, в украинских регионах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Власти сообщили о жертвах и пострадавших.

С тех пор в разных областях Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Последний раз сирены звучали в нескольких украинских регионах утром 16 октября. Об ударах не сообщалось.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Воздушная тревога
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