В пяти областях Украины перестал работать мобильный интернет

После ударов по объектам инфраструктуры Украины в пяти регионах страны возникли перебои с мобильным интернетом и связью. Во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях нет света

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В пяти украинских областях после ракетных обстрелов возникли перебои с мобильной связью и интернетом, сообщила Госспецсвязь Украины. Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.

«Перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире», — сообщило ведомство со ссылкой на данные Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины.

По данным ведомства, еще в ряде населенных пунктов возникли проблемы с доступностью «собственно мобильной связи».

Также в пяти областях Украины нет света, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. «Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В столице Украины, по данным службы, зафиксировали более 30 пожаров.

Утром 10 октября власти Киева и ряда областей Украины — Харьковской, Львовской, Житомирской, Днепропетровской, Тернопольской и др. — сообщили о работе ПВО и взрывах в городах. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целями ударов была энергетическая инфраструктура страны.

Позднее Минобороны России подтвердило, что нанесло удары высокоточным оружием по целям на территории Украины. По данным ведомства, целями ударов были объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины, все поставленные цели были поражены.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, который следовал по автомобильной трассе, из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался на железнодорожной части моста. Из-за взрыва обрушились два автомобильных пролета. Судоходные арки моста не пострадали. Погибли, по данным Следственного комитета, три человека. По факту взрыва завели дело о теракте, а президент России Владимир Путин на совещании с главой СК Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками этого теракта спецслужбы Украины.

10 октября, выступая после сообщений о взрывах на Украине на заседании Совбеза, Путин заявил, что «киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». По его словам, оставлять без ответа действия Киева больше нельзя, и в случае новых попыток терактов на территории России ответы Москвы «будут жесткими», заявил Путин.