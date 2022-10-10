В пяти областях Украины перестал работать мобильный интернет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в одной из ниток Политика, 15:48
Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев Общество, 15:47
Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора с территории Украины Политика, 15:44
Великобритания ввела санкции против полиции нравов Ирана Политика, 15:37
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 15:36
Метод «большой тройки»: как обнаружить узкие места в компании Pro, 15:27
Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области Политика, 15:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Украинцев призвали обходиться без света и электроприборов после взрывов Политика, 15:22
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13
Удары по инфраструктуре в городах Украины. Карта Политика, 15:13
Международный Красный Крест приостановил работу на Украине Политика, 15:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:11
Как продать квартиру в России из-за границы. Инструкция Недвижимость, 15:10
МИД Китая заявил о надежде на деэскалацию на Украине Политика, 15:06
Военная операция на Украине ,  
0 

В пяти областях Украины перестал работать мобильный интернет

После ударов по объектам инфраструктуры Украины в пяти регионах страны возникли перебои с мобильным интернетом и связью. Во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях нет света
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В пяти украинских областях после ракетных обстрелов возникли перебои с мобильной связью и интернетом, сообщила Госспецсвязь Украины. Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.

«Перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире», — сообщило ведомство со ссылкой на данные Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины.

По данным ведомства, еще в ряде населенных пунктов возникли проблемы с доступностью «собственно мобильной связи».

Также в пяти областях Украины нет света, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. «Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В столице Украины, по данным службы, зафиксировали более 30 пожаров.

Утром 10 октября власти Киева и ряда областей Украины — Харьковской, Львовской, Житомирской, Днепропетровской, Тернопольской и др. — сообщили о работе ПВО и взрывах в городах. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целями ударов была энергетическая инфраструктура страны.

Читайте на РБК Pro
Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты

Позднее Минобороны России подтвердило, что нанесло удары высокоточным оружием по целям на территории Украины. По данным ведомства, целями ударов были объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины, все поставленные цели были поражены.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, который следовал по автомобильной трассе, из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался на железнодорожной части моста. Из-за взрыва обрушились два автомобильных пролета. Судоходные арки моста не пострадали. Погибли, по данным Следственного комитета, три человека. По факту взрыва завели дело о теракте, а президент России Владимир Путин на совещании с главой СК Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками этого теракта спецслужбы Украины.

10 октября, выступая после сообщений о взрывах на Украине на заседании Совбеза, Путин заявил, что «киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». По его словам, оставлять без ответа действия Киева больше нельзя, и в случае новых попыток терактов на территории России ответы Москвы «будут жесткими», заявил Путин.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина мобильная связь Интернет ракетные удары электричество
Материалы по теме
В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства
Политика
В Херсонской области сообщили об отражении ударов по региону
Политика
Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter