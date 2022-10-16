В центре, на юге и востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве в ночь на 16 октября вновь объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Жителей призвали идти в укрытия.

Согласно карте с обозначением регионов, где объявлена тревога (ее опубликовали телеграм-каналы Klymenko Time и УНИАН), сигналы также звучат в центральной, южной и восточных частях Украины — Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позднее тревогу в Киеве отменили, сообщает администрация.

С понедельника, 10 октября власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу. Тогда в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах пропадали свет и водоснабжение, общественный транспорт приостанавливал работу. В этот день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, а российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.



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