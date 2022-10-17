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Военная операция на Украине ,  
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В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в украинских регионах регулярно звучит с 10 октября. Тогда российское Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам энергетики, систем военного управления и связи
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

Воздушная тревога была объявлена ночью в понедельник в нескольких областях на юге и в центре Украины, сообщили местные власти.

«Воздушная тревога! Вся область», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Сообщения об объявлении воздушных тревог также появились в телеграм-каналах главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и городских властей Одессы.

Кроме этого, местные СМИ сообщают о воздушной тревоге в Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях.

С понедельника, 10 октября, власти украинских регионов уже множество раз объявляли воздушную тревогу. Тогда в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах пропадали свет и водоснабжение, общественный транспорт приостанавливал работу. В этот день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, а российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Власти Украины попросили жителей по возможности не включать электрообогреватели, бойлеры, плиты, микроволновки и утюги, а также стиральные машины, чайники и духовки.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Николаевская область Полтавская область Одесса Воздушная тревога
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