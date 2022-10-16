Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну расширить сотрудничество ради мира

Северная Корея и КНР должны углубить двустороннее сотрудничество для поддержания мира и стабильности в регионе и в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ответе на поздравление руководителя КНДР Ким Чен Ына по случаю 73-летия образования Китайской народной республики.

«[Я] буду прилагать активные усилия для того, чтобы традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и КНДР продвигались вперед и развивались в ногу со временем, а также чтобы обеспечить большее счастье для обеих стран и их народов, для [сохранения] мира и стабильности в регионе и во всем мире. Мы готовы внести больший вклад в [их] защиту», — написал он.

Годовщина образования КНР отмечается 1 октября. Си Цзиньпин ответил на первое поздравление северокорейского лидера 13 октября.

С 25 сентября Северная Корея провела восемь пусков баллистических ракет. Япония и Южная Корея, а также Соединенные Штаты осуждают действия Пхеньяна, американские и южнокорейские военные проводили учения и ответные пуски.

Ким Чен Ын, в свою очередь, исключал отказ государства от ядерного оружия и переговоры по этому поводу. 10 октября он заявил, что Пхеньян не видит необходимости диалога с Южной Кореей или США, так как от этих стран исходит военная угроза. Политик назвал эти страны враждебными и заявил, что они обостряют ситуацию в регионе.

В МИД Китая считают отношения с США «критическими». Они обострились после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа. Пекин счел этот визит попыткой вмешательства во внутренние дела. Тогда глава МИДа Ван И обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе.