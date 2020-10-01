Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 71-ой годовщиной образования государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме говорится, что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию между двумя государствами, планирует и дальше укреплять двусторонний диалог и сотрудничество в различных сферах, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», — отметил Путин.

Ранее, 17 сентября, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения между Китаем и Россией нерушимые и «прочные, как скала». По словам главы МИДа, в мире есть отдельные государства, которые пытаются оказывать давление на Россию и Китай, подорвать их безопасность и стабильность. Однако, утверждает министр, этим странам не удастся повлиять на отношения государств.