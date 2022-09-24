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Глава МИД КНР охарактеризовал отношения с США как критические

Блинкен предупредил главу МИД Китая о последствиях поддержки России
Ван И призвал «найти правильный путь», который позволит Пекину и Вашингтону «ладить друг с другом». Госсекретарь, в свою очередь, предупредил КНР о последствиях, если она окажет поддержку Москве в военной операции на Украине

Отношения между Китаем и США находятся на критическом уровне, заявил министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал «найти правильный путь», который позволит Пекину и Вашингтону «ладить друг с другом».

Ван И, в частности, поднял тайваньский вопрос. Американская сторона своими действиями пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность страны, «препятствует мирному воссоединению Китая», а также пытается с помощью Тайваня управлять КНР, говорится в заявлении китайского МИДа по итогам встречи.

Министр призвал Соединенные Штаты вернуться к приверженности «политики одного Китая». Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом страны и США не имеют права вмешиваться.

«Чтобы по-настоящему сохранить мир в Тайваньском проливе, мы должны четко выступить против любого поведения, направленного на независимость Тайваня», — сказал он.

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Блинкен, говорится в заявлении Пекина, отметил, что «американо-китайские отношения в настоящее время переживают сложный период и что в интересах обеих сторон вернуть двусторонние отношения в стабильное русло». Он подтвердил, что США не стремятся к «новой холодной войне», по-прежнему привержены «политике одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня.

Отношения Китая и США обострились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа. Китай счел поездку попыткой вмешательства во внутренние дела. Из-за нее Пекин устроил крупномасштабные военные учения у берегов Тайваня. Американский посол в КНР Николас Бернс обвинил китайскую сторону в «создании искусственного кризиса».

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В заявлении на сайте Госдепартамента сообщается, что Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе в соответствии с «политикой одного Китая». При этом госсекретарь предупредил КНР о последствиях, если китайская сторона окажет поддержку Москве в военной операции на Украине. США неоднократно выражали обеспокоенность углублением связей между Россией и КНР после начала военных действий на Украине. В частности, в Белом доме на фоне переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде заявляли, что сейчас «не время вести какие-либо дела с Путиным как обычно».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ван И Энтони Блинкен США Китай
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