Ким Чен Ын исключил возможность переговоров по денуклеаризации КНДР

Северная Корея не откажется от ядерного оружия и не будет вести переговоры на подобную тему. Обладать таким вооружением — это законное право КНДР на самооборону, подчеркнул лидер страны

Фото: KCNA / Xinhua / Global Look Press

Северная Корея, которая в специальном законе провозгласила себя ответственной ядерной державой, не откажется от ядерного оружия и исключает переговоры по данному вопросу, заявил глава страны Ким Чен Ын, выступая в парламенте КНДР перед принятием данного закона.

«Первостепенное значение законодательного закрепления политики в области ядерного оружия заключается в том, чтобы провести непоправимую черту, чтобы не было никаких переговоров по поводу нашего ядерного оружия», — сказал он (цитата по Reuters).

Он также подчеркнул, что «денуклеаризации не будет», сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Ким также заявил, что США ставят себе целью избавиться от ядерного оружия Северной Кореи и свергнуть ее правительство. Он отметил, что КНДР — не то государство, которое откажется «от права на самооборону, от которого зависит будущая безопасность страны и народа».

«Мы никогда не должны отказываться от нашего ядерного оружия», — указал северокорейский лидер.

Единственным условием возможного изменения ядерной политики Ким назвал перемены как во всем мире, так и в обстановке на Корейском полуострове.

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Закон, который принял Пхеньян, определяет порядок управления его ядерным вооружением, задачи, принципы и условия применения такого оружия. Среди условий — нападение на страну с применением оружия массового поражения, или же на ее руководство, или на ее стратегические объекты (в том числе если такие нападения считаются неизбежными), предотвращение расширения масштабов войны, захват инициативы в ней и др.

В документе отмечается, что КНДР обладает «законным и неотъемлемым правом» на ядерное оружие. При этом страна обязалась не передавать информацию о технологиях его создания и не распространять это оружие на территории других государств.

В августе Южная Корея предложила Северной план по денуклеаризации последней, он предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. Однако КНДР отвергла этот план, назвав его «верхом глупости».



К денуклеаризации Северную Корею также призывала Организация объединенных наций, но эти заявления Пхеньян также счел недопустимыми и подчеркнул, что ядерное оружие нужно ему для защиты «от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США».

В период президентства в США Дональда Трампа между двумя странами наблюдалось потепление отношений. В том числе прошли две встречи между американским и северокорейским лидером, обсуждалась денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако к реализации этих договоренностей стороны не пришли, отношения двух стран вновь ухудшились.