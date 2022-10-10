Ким Чен Ын заявил о нежелании переговоров «с врагом»

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США и Южная Корея осуществляют «непрерывное, преднамеренное и безответственное обострение ситуации», это неизбежно приведет к ответным мерам со стороны КНДР, которая отслеживает происходящее. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Даже когда враг представляет военную угрозу, мы все еще продолжаем разговаривать и вести переговоры, но у нас нет желания разговаривать с врагом, и мы не чувствуем необходимости делать это», — рассказал он.

Пхеньян намерен послать более четкий сигнал враждебных государствам, которые обостряют ситуацию в регионе, добавил лидер КНДР.

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