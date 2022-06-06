США и Южная Корея запустили восемь ракет в ответ на пуски КНДР

Восемь ракет класса «земля-земля» запустили из американского ракетного комплекса ATACMS в ответ на пуски КНДР от 5 июня. Тогда Северная Корея выпустила такое же количество снарядов. Южная Корея выпустила семь ракет, а США — одну

Военные Южной Кореи и США запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля-земля» в ответ на пуски КНДР от 5 июня, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Первый пуск провели примерно в 4:45 утра по местному времени (19:45 мск 5 июня). Остальные ракеты запустили в течение 10 минут. Южнокорейские военные выпустили в общей сложности семь снарядов, а американская сторона — один. Пуски производили из американского оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.

Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным военных, снаряды пускали из нескольких точек вокруг аэропорта Сунан в Пхеньяне между 09:08 и 9:43 по местному времени (с 03:08 до 03:48 мск). Источник агентства Yonhap также утверждал, что Северная Корея производила пуски по меньшей мере из двух разных мест. Согласно подсчетам южнокорейских военных, этот пуск стал 18-м для КНДР с начала года.

В Японии подтвердили северокорейские ракетные испытания. Глава Минобороны страны Нобуо Киси сообщил о пуске по меньшей мере шести ракет из КНДР в направлении Японского моря, часть снарядов упала в его акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Индо-Тихоокеанском командовании вооруженных сил США тогда заявили, что подразделение знает о множественных запусках баллистических ракет из КНДР и консультируется с союзниками. Тогда же США подтвердили приверженность защите Южной Кореи и Японии.