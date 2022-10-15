Паромы в Крыму продолжат курсировать после ремонта моста

Паромы между Крымом и материком будут курсировать и после восстановления моста, сообщил замглавы Росморречфлота Константин Анисимов, передает ТАСС.

«Она [Керченская паромная переправа] и до этого действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов», — рассказал он.

При этом, по словам Анисимова, возникают трудности с тем, чтобы оперативно найти дополнительные паромы. Он выразил надежду, что Крымский мост быстро восстановят и большого количества судов не потребуется.

До этого врио главы Минтранса Крыма Николай Лукашенко говорил агентству, что до конца этой недели на линии может начать работу седьмой паром. О том, что через пролив курсирует уже шесть паромов, 13 октября сообщил Лукашенко.

Паромную переправу запустили в связи с повреждением Крымского моста в результате взрыва грузовика, из-за которого загорелись цистерны с топливом в хвосте проходящего мимо поезда. Погибли четыре человека, разрушились два автомобильных пролета.

Было приостановлено движение машин и поездов по мосту, позднее железнодорожное сообщение полностью восстановили. Пока по мосту разрешили ездить только легковушкам, для грузовиков и автобусов запустили паромы. Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что 15 октября движение по мосту разрешат и грузовикам.

Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. СК завел дело по статье о теракте и установил 12 причастных к взрыву, задержаны восемь человек — пять россиян и трое граждан Украины и Армении.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил восстановить пострадавший в результате взрыва Крымский мост до 1 июля. Единственным исполнителем работ по восстановлению разрушенных элементов определена компания «Нижнеангарсктрансстрой».