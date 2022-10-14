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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Хуснуллин назвал сроки запуска грузовиков по Крымскому мосту

Хуснуллин: грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра
Движение грузовиков по Крымскому мосту может начаться уже 15 октября и будет сопровождаться обязательными проверками
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут возобновить к вечеру 15 октября. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», — сказал Хуснуллин журналистам. По его словам, грузовые автомобили не будут пропускать на мост без досмотра.

Он уточнил, что пустые грузовые машины и автобусы поедут в обычном режиме, тогда как груженые машины будут либо полностью досмотрены, либо поедут на пароме или по маршрутам по новым территориям.

Хуснуллин рассказал, что на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны следовавшего по мосту состава. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли четыре человека.

СК завел уголовное дело о теракте. ФСБ назвала организатором взрыва на мосту Главное управление разведки Минобороны Украины и его главу Кирилла Буданова. В рамках дела задержали восемь человек — граждан России, Украины и Армении. Крымский суд арестовал пятерых фигурантов дела.

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Позднее по мосту запустили железнодорожное сообщение, а также разрешили проезд легковых автомобилей. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что для грузовиков есть альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты в Ростовскую область.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили стоимость ущерба из-за взрыва на мосту в 500 млн руб. Хуснуллин уточнил, что необходимо заменить два пролета железнодорожной части моста.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил восстановить пострадавший в результате взрыва Крымский мост до 1 июля. Единственным исполнителем работ по восстановлению разрушенных элементов определена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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Марат Хуснуллин Крымский мост грузовики досмотр
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