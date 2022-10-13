В Керчи сообщили об увеличении числа паромов через пролив

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Через Керченский пролив с 13 октября курсируют уже шесть паромов, очереди из ожидающих погрузки машин сокращаются, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, передает ТАСС.

«Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных [машин]», — сказал он.

Паромную переправу запустили в связи с повреждением Крымского моста в результате взрыва грузовика, из-за которого загорелись цистерны с топливом в хвосте проходящего мимо поезда. Погибли четыре человека, разрушились два автомобильных пролета. Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. СК завел дело по статье о теракте и установил 12 причастных к взрыву, задержаны восемь человек — пять россиян и трое граждан Украины и Армении.

Было приостановлено движение машин и поездов по мосту, позднее железнодорожное сообщение полностью восстановили. Пока по мосту разрешили ездить только легковушкам, для грузовиков и автобусов запустили четыре парома.