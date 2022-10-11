Финляндия и Казахстан обсудят соблюдение санкций ЕС против России

Межправительственная экономическая комиссия Финляндии и Казахстана 11 октября обсудит соблюдение санкций ЕС против России, сообщает финский МИД.

Встречу организует министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари. Казахстанскую делегацию возглавляет министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

В ходе встречи министры также затронут вопросы ряда областей, таких как образование, транспорт, цифровизация, энергетика, лесное хозяйство и климат.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, в который вошло установление предельной цены на поставки российской нефти в третьи страны. Это первый случай, когда ЕС применил экстерриториальный принцип санкций, т. е. под них могут попасть граждане и организации третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Меры стали ответом на присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей по итогам проведения референдумов в этих регионах.

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