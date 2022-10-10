ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны

С каждым новым пакетом санкций ЕС приходил к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от ограничений, и закрывал их, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Восьмой пакет санкций ЕС против России предусматривает введение ограничительных мер против третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе, заявила в ходе пресс-конференции в Таллине глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция велась в ее Twitter.

«У нас уже есть восемь пакетов санкций [против России], и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», — сказала она.

Глава ЕК пояснила, что в соответствии с восьмым пакетом под ограничения Брюсселя могут попасть третьи страны и лица из них, которые, например, поставляют подсанкционные товары из Европы в Россию.

Евросоюз объявил о введении восьмого пакета санкций против Москвы в начале октября в ответ на включение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В восьмой пакет вошло установление предельных цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и другие меры.

Как писал РБК, ЕС впервые ввел экстерриториальный

принцип санкций, т. е. под них могут попасть граждане и организации третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Это сближает устройство европейских санкций с американскими.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — отметил управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. Бывший координатор Госдепа США по санкциям Дениел Фрид увидел в восьмом пакете движение ЕС к применению вторичных санкций.

Москва неоднократно называла санкции незаконными и бьющими по тем, кто их вводит. Президент России Владимир Путин говорил, что расчет Запада на развал российской экономики с помощью ограничительных мер не оправдался.