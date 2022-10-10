ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:21
Украина объявила в розыск Дмитрия Медведева Политика, 17:10
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Драма «Сердце Пармы» за первый уик-энд собрала только пятую часть бюджета Технологии и медиа, 17:06
В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации Политика, 17:02
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Pro, 16:58
Банк «Открытие» сообщил о DDoS-атаке на свои сервисы Технологии и медиа, 16:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Ефимов рассказал про строительство «пищевого кластера» в Новой Москве Город, 16:50
Германия решила поставить на Украину первую систему ПВО IRIS-T Политика, 16:48
Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом Политика, 16:47
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Хакер вернет платформе Transit Finance криптоактивы на $2,75 млн Крипто, 16:46
ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны Политика, 16:43
Как продлить жизнь офисной техники РБК+, 16:35
Война санкций ,  
0 

ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС закрыл «лазейки» для обхода санкций против России
С каждым новым пакетом санкций ЕС приходил к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от ограничений, и закрывал их, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Восьмой пакет санкций ЕС против России предусматривает введение ограничительных мер против третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе, заявила в ходе пресс-конференции в Таллине глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция велась в ее Twitter.

«У нас уже есть восемь пакетов санкций [против России], и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», — сказала она.

Глава ЕК пояснила, что в соответствии с восьмым пакетом под ограничения Брюсселя могут попасть третьи страны и лица из них, которые, например, поставляют подсанкционные товары из Европы в Россию.

Евросоюз объявил о введении восьмого пакета санкций против Москвы в начале октября в ответ на включение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В восьмой пакет вошло установление предельных цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и другие меры.

Как писал РБК, ЕС впервые ввел экстерриториальный
принцип санкций, т. е. под них могут попасть граждане и организации третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Это сближает устройство европейских санкций с американскими.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — отметил управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. Бывший координатор Госдепа США по санкциям Дениел Фрид увидел в восьмом пакете движение ЕС к применению вторичных санкций.

Читайте на РБК Pro
Фото: Yves Herman / Reuters Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Какие акции на российском рынке привлекательны прямо сейчас Фото: Shutterstock Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов Фото: Nick Oxford / Reuters Что будет с ценами на нефть и газ с наступлением холодов Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит

Москва неоднократно называла санкции незаконными и бьющими по тем, кто их вводит. Президент России Владимир Путин говорил, что расчет Запада на развал российской экономики с помощью ограничительных мер не оправдался.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия санкции Военная операция на Украине
Материалы по теме
Эксперты предсказали компаниям Китая «каменный век» из-за санкций США
Политика
В Эстонии заявили о трудностях при согласовании антироссийских санкций
Политика
Bloomberg назвал «сейсмическими» возможные санкции против металлургов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter