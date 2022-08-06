FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сотрудничества России и Турции

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти стран Запада все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией и растущим риском вторичных санкций против Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шесть источников среди западных официальных лиц.

Причиной для усиления беспокойства западных чиновников газета называет заявление президентов России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после встречи в пятницу, 4 августа, в Сочи. Они заявили о готовности расширять сотрудничество в торговой и энергетической сферах.

Один из европейских чиновников сообщил, что Евросоюз следит за сотрудничеством Москвы и Анкары «все более и более пристально». По его мнению, Турция все больше становится платформой для торговли с Россией. Другой оценил действия Анкары по отношению к Москве «очень оппортунистическим». «Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения», — подчеркнул он.

Западные страны могут призвать бизнес уйти с турецкого рынка или сократить на нем присутствие, если официальная Анкара будет придерживаться соглашения с Москвой, озвученном 4 августа, рассказал один из опрошенных Financial Times высокопоставленных западных чиновников. По данным издания, если западные компании и банки подчиняться, это может нанести Турции экономический ущерб в объеме $800 млрд. По словам источника FT, такая мера может быть одобрена «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией».

Однако другие опрошенные газетой западные чиновники не согласились с тем, что такое решение может быть принято. Они отметили отсутствие ясности, как механизм ограничений против Турции будет работать с практической и юридической точек зрения, а также «будет ли такой шаг хорошей идеей», пишет FT.

Читайте на РБК Pro Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro Рецепт от баннерной слепоты: какая реклама сегодня наиболее эффективна Рецепт от баннерной слепоты: какая реклама сегодня наиболее эффективна Статьи Pro Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Прогнозы Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи

Материал дополняется.