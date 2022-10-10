Представитель МИД Китая: надеемся, что ситуация на Украине изменится в сторону деэскалации

МИД Китая заявил о надежде на деэскалацию на Украине

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Китайские власти надеются, что ситуация на Украине в ближайшее время улучшится, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится в сторону деэскалации», — сказала она.

Утром 10 октября власти Киева, Львова, Житомира и других городов Украины сообщили об ударах по критической инфраструктуре. Повреждения также получили объекты в Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Взрывы произошли в Днепре, Тернопольской области, Конотопе (Сумская область), Кременчугском районе Полтавской области и других местах. В некоторых городах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Прекратило работу киевское метро и метро Харькова. Также повреждения получила контактная сеть украинских железных дорог. Все школы страны перевели на дистанционный режим обучения. Российское министерство обороны позднее сообщило, что военные нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины».

После взрывов в городах Украины президент страны Владимир Зеленский позвонил немецкому канцлеру Олафу Шольцу и договорился с ним о проведении срочной встречи «большой семерки» (G7). Политики говорили усиление давления на Россию и восстановление поврежденной инфраструктуры.

За несколько дней до этого, 8 октября, взрыв произошел на Крымском мосту. Взорвался грузовик, в результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно, часть поездов направили по другим маршрутам. К вечеру движение по мосту начали возобновлять. Рядом организовали паромную переправу. На следующий день по мосту проехали первые пригородные поезда.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о терроризме (ч. 2 ст. 205 УК) после произошедшего. Глава ведомства Александр Бастрыкин и президент России Владимир Путин назвали случившееся терактом, Путин решил, кто к нему причастны украинские спецслужбы. Киев официально не подтверждал причастность к произошедшему.