Министр образования Украины заявил о переводе всех учебных заведений на удаленку

Власти Украины переведут школы на удаленку после взрывов

Video

Министр образования Украины Сергей Шкарлет попросил власти регионов Украины «принять решение об обучении в дистанционном формате» до 14 октября.

«Наша задача — максимально обезопасить всех участников образовательного процесса», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

В понедельник утром во многих городах Украины прогремели взрывы. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью была критическая инфраструктура — о повреждении таких объектов сообщили власти Киева, Львова, Харькова Николаевской области и других городов и регионов страны.

Во многих из них наблюдаются проблемы с электричеством, связью и водоснабжением. В Киеве и Харькове приостановлено движение метро. Есть погибшие и пострадавшие, их точное число пока неизвестно.