Власти Украины переведут школы на удаленку после взрывов
Министр образования Украины Сергей Шкарлет попросил власти регионов Украины «принять решение об обучении в дистанционном формате» до 14 октября.
«Наша задача — максимально обезопасить всех участников образовательного процесса», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.
В понедельник утром во многих городах Украины прогремели взрывы. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью была критическая инфраструктура — о повреждении таких объектов сообщили власти Киева, Львова, Харькова Николаевской области и других городов и регионов страны.
Во многих из них наблюдаются проблемы с электричеством, связью и водоснабжением. В Киеве и Харькове приостановлено движение метро. Есть погибшие и пострадавшие, их точное число пока неизвестно.