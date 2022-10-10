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В Киеве и других городах заявили об ударах по критической инфраструктуре

В Киеве, Львове, Житомире и других городах Украины сообщили об ударах по инфраструктуре
Объекты инфраструктуры повреждены в столице Украины, а также Николаевской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской областях. В некоторых городах наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением

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При взрывах в Киеве повреждены критические объекты инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. «Все службы на местах работают», — добавил он.

Об ударах по объектам инфраструктуры заявили также власти Николаевской области. Во Львове и Львовской области нанесены удары по энергетическим объектам, в некоторых районах отключили свет, передает ZN.ua со ссылкой на руководителя областной администрации Максима Козицкого. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, горячая вода не подается. Для возобновления водоснабжения запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях.

Пострадал объект энергетической инфраструктуры в Харькове. В некоторых районах города пропали свет и водоснабжение, рассказал мэр Игорь Терехов. УНН пишет об атаке на энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий рассказал об ударах по объектам инфраструктуры и в этом регионе, есть перебои с поставкой электроэнергии. «Все службы работают. Восстановим как можно скорее», — пообещал Гамалий.

Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что в результате массированных ракетных обстрелов был поврежден один из объектов критической инфраструктуры, в городе нет электричества и водоснабжения, не работает транспорт.

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О взрывах в понедельник сообщили также власти Днепра, Тернопольской области, Конотопа (Сумская область), Кременчугского района (Полтавская область). Кличко заявил о нескольких взрывах в центре украинской столицы — по данным МВД, погибли не менее пяти человек, пострадали 12. Движение поездов в киевском метро приостановлено, станции используются как укрытия.

8 октября произошел взрыв на Крымском мосту: там взорвался грузовик, загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Частично обрушились два пролета автомобильной части моста. По данным СК, погибли три человека. Было заведено уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал исполнителями и заказчиками взрыва на мосту украинские спецслужбы. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал к «прямому уничтожению террористов» — «криминального киевского режима».

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