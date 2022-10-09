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Взрыв на Крымском мосту ,  

Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после повреждений

PlanetScope опубликовал спутниковые снимки Крымского (Керченского) моста 7 и 8 октября (до и после теракта). Изображения опубликованы на официальной странице Planet в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

На снимках видна часть моста, которая пострадала в результате подрыва. В сообщении PanetScope отмечается, что Керченский мост является единственным способом сообщения между Крымом и основной частью России. 

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Власти Крыма обвинили в организации взрыва украинские силы. Движение транспорта по мосту сначала приостановили, но к вечеру начали возобновлять.

На фоне произошедшего в Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности в пяти районах, а также ввели в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится въезд на Крымский мост. Президент России Владимир Путин поручил усилить меры по охране моста.

Теги
Крым Крымский мост Украина спутник взрыв
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