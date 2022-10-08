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В МИДе заявили о росте активности ядерных сил западных стран

Россия фиксировала некоторые признаки, говорящие о росте активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов, его цитирует «РИА Новости».

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», — сказал Воронцов.

Дипломат не уточнил, о каких именно признаках идет речь.

Политики западных стран и России начали делать заявления о применении ядерного оружия в конце сентября. В речи об объявлении частичной мобилизации президент России Владимир Путин обвинил США и Великобританию в том, что они подталкивают к переносу боев на российскую территорию и пользуются «ядерным шантажом». НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, говорил президент. При этом глава государства напоминал, что Россия также обладает ядерным оружием и для защиты своей независимости будет использовать все имеющиеся средства.

При этом российские власти не раз исключали возможность применения ядерного оружия на Украине. В Кремле после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова «принять более кардинальные меры, вплоть до использования маломощного ядерного вооружения» заявили, что тот, как глава региона, имеет право высказывать собственную точку зрения, и призвали воздерживаться от проявления эмоций.

Президент США Джо Байден призвал серьезно воспринимать заявления Путина, так как президент России «не шутит когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия». Он заявил, что использование подобных вооружений «не может не закончиться Армагеддоном». Серьезно относиться к словам российского президента призывала и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что страны Запада активно раскручивают тему ядерного противостояния, чтобы «держать в тонусе» свою идеологию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила в ходе последнего брифинга, что США не видят причин для корректировки своего ядерного потенциала. Вашингтон не видит признаков того, что Россия может применить ядерное оружие, также американские власти считают, что Москва может в любой момент снизить уровень напряженности, сказала она.

Теги
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