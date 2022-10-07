США заявили, что Россия может снизить ядерную напряженность

Администрация Байдена: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие

Вашингтон не видит признаков того, что Россия может применить ядерное оружие, сообщили в Белом доме

Фото: Matt Cardy / Getty Images

США не видят причин для ядерной эскалации и считают, что Россия может в любой момент снизить уровень напряженности, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим никаких причин для корректировки нашего собственного ядерного потенциала, и у нас нет признаков того, что они [Россия] готовятся его использовать. Но [президент России Владимир] Путин может деэскалировать это в любой момент, и нет причин для эскалации», — сказала она, отвечая на вопрос о высказывании американского президента Джо Байдена про «перспективу Армагеддона».

Эту формулировку Байден использовал, когда говорил, что мир столкнулся с самой серьезной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса.

Карибский кризис — название политического, дипломатического и военного противостояния между США и СССР в октябре 1962 года. Его спровоцировало размещение Соединенными Штатами ядерного оружия на базе в Турции, а Москвой — на Кубе. Ситуацию удалось урегулировать путем разговора первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди.

Пресс-секретаря Белого дома спросили, появились ли данные, которые вынудили Байдена поднять уровень беспокойства. Она ответила, что нет и слова президента США относятся исключительно к «угрозам» со стороны России применить ядерное оружие. «Президент говорил об опасениях по поводу угроз Путина применить ядерное оружие, о чем он говорил на Генеральной Ассамблее ООН, и как мы говорили в течение последних нескольких недель», — указала Жан-Пьер.

Российские власти ранее несколько раз исключали возможность применения ядерного оружия на Украине. Во время объявления частичной мобилизации президент Владимир Путин говорил о «ядерном шантаже» со стороны США и Великобритании, а также заявил, что Россия готова использовать все средства защиты. Он повторил эту мысль во время выступления, посвященного подписанию договоров о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже говорил, что Россия не будет участвовать в «упражнениях» западных политиков и СМИ по ядерной риторике.