США заявили, что Россия может снизить ядерную напряженность
США не видят причин для ядерной эскалации и считают, что Россия может в любой момент снизить уровень напряженности, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не видим никаких причин для корректировки нашего собственного ядерного потенциала, и у нас нет признаков того, что они [Россия] готовятся его использовать. Но [президент России Владимир] Путин может деэскалировать это в любой момент, и нет причин для эскалации», — сказала она, отвечая на вопрос о высказывании американского президента Джо Байдена про «перспективу Армагеддона».
Эту формулировку Байден использовал, когда говорил, что мир столкнулся с самой серьезной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса.
Пресс-секретаря Белого дома спросили, появились ли данные, которые вынудили Байдена поднять уровень беспокойства. Она ответила, что нет и слова президента США относятся исключительно к «угрозам» со стороны России применить ядерное оружие. «Президент говорил об опасениях по поводу угроз Путина применить ядерное оружие, о чем он говорил на Генеральной Ассамблее ООН, и как мы говорили в течение последних нескольких недель», — указала Жан-Пьер.
Российские власти ранее несколько раз исключали возможность применения ядерного оружия на Украине. Во время объявления частичной мобилизации президент Владимир Путин говорил о «ядерном шантаже» со стороны США и Великобритании, а также заявил, что Россия готова использовать все средства защиты. Он повторил эту мысль во время выступления, посвященного подписанию договоров о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже говорил, что Россия не будет участвовать в «упражнениях» западных политиков и СМИ по ядерной риторике.