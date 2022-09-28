Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина

Путин 21 сентября заявил, что «роза ветров» может развернуться в сторону тех, кто применяет против России «ядерный шантаж», ит Москва задействует все силы для защиты населения. Не стоит считать эти слова блефом, считает Меркель

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Слова Владимира Путина следует воспринимать всерьез, заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, передает Süddeutsche Zeitung.

«Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости», — считает Меркель. Она прямо сказала, что имеет в виду заявления российского президента о ядерном оружии, отмечает газета.

Путин, объявляя частичную мобилизацию в России, обвинил Запад в «ядерном шантаже». «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил он. Президент подчеркнул, что Москва использует все средства для защиты народа и «это не блеф».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц увидел в словах Путина угрозу применить ядерное оружие и назвал ее неприемлемой. Об этом же заявил и президент США Джо Байден. Комментируя слова последнего, представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Путин не говорил того, «что пытался ему приписать» американский лидер.

Соединенные Штаты ответят на применение Россией ядерного оружия, предупредил Белый дом. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и его союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев позднее заявил о праве Москвы при необходимости применить ядерное оружие в соответствии с «основами государственной политики в области ядерного сдерживания». Указом президента предусмотрено четыре повода для применения Россией ядерного оружия: это появление достоверной информации об атаке территории страны или ее союзников баллистическими ракетами, применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территории России, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессия против России с использованием обычного оружия, ставящая под угрозу существование государства.

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