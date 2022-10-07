Захарова назвала причину поддержки Западом темы ядерного противостояния

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Страны Запада активно раскручивает тему ядерного противостояния, чтобы «держать в тонусе» свою идеологию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тема ядерного противостояния активно раскручивается Западом именно для того, чтобы держать в тонусе свою упавшую идеологию, которая никогда в жизни не оправится», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

3 августа начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Александр Трофимов заявил, что ни один из гипотетических сценариев применения Россией ядерного оружия не имеет отношения к ситуации на Украине, а обвинения в этом в адрес российского руководства нечистоплотны.

«Интерпретация высказываний руководства России как угрозы применения ядерного оружия на Украине является нечистоплотной и не выдерживает никакой критики, если обратиться к первоисточнику», — сказал Трофимов.

В речи об объявлении частичной мобилизации президент Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами. По словам главы государства, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя. Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.



«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил президент.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез слова Путина.

«Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости», — считает Меркель. Она прямо сказала, что имеет в виду заявления российского президента о ядерном оружии.

Президент США Джо Байден также призвал серьезно отнестись к словам Путина. Байден заявил, что «довольно хорошо» знает президента России. «Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает президент США. Он подчеркнул, что его применение «не может не закончиться Армагеддоном».





