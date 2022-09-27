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На граничащем с Грузией КПП появились списки всех мобилизованных

На граничащем с Грузией КПП «Верхний Ларс» появились списки всех мобилизованных
Если раньше повестки на КПП «Верхний Ларс» вручали только жителям Северной Осетии, попадавшим под критерии частичной мобилизации, то теперь оперативная группа имеет списки всех таких людей, независимо от региона

На въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые будут вручать повестки тем, кто подлежит призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

До этого власти говорили, что оперативная группа имеет на руках списки только жителей Северной Осетии, подлежащих частичной мобилизации. Так, выезжающие за пределы республики лица просматривались по списку, и те, кто попадал под мобилизацию, получали повестки.

«Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», — подчеркнули в пресс-службе.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что 27 сентября у границы поставят указатель о том, что там находится пункт мобилизации. Его сотрудники будут заранее оповещать россиян, не подлежащих выезду, что «лучше никуда не ехать, а возвращаться».

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Фото:Елена Афонина / ТАСС

Накануне в Сети появилась информация, что на КПП «Верхний Ларс» прибыли российские военные на БТР для того, чтобы развернуть блокпост. Позднее пограничное управление ФСБ по Северной Осетии опровергло эти данные.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — подчеркнул представитель управления.

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По его словам, КПП работает в штатном режиме, без ограничений по выезду граждан мужского пола призывного возраста.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Виктория Тютина Виктория Тютина
Верхний Ларс повестки мобилизация Грузия
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