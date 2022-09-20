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Военная операция на Украине ,  
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Макрон сообщил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Макрон также назвал готовящиеся референдумы в Донбассе «пародией» и «провокацией» и заявил, что Франция продолжит поставлять Украине оружие
Эмманюэль Макрон (справа) и Владимир Путин
Эмманюэль Макрон (справа) и Владимир Путин (Фото: Emmanuele Contini / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

Макрон также заявил, что международное сообщество не признает итоги референдумов о вхождении в состав России, которые на 23–27 сентября запланированы в ЛНР, ДНР и на территориях Запорожской и Херсонской областей. Сам процесс голосования он назвал «пародией». «Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно», — сказал французский лидер.

Кроме того, Макрон заверил, что Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять Украине оружие.

Ранее 20 сентября в российский МИД вызвали посла Франции Пьера Леви, которому указали на неприемлемость «дальнейшего накачивания Украины западными, в том числе и французскими, вооружениями, которые киевский режим использует для обстрела гражданских и инфраструктурных объектов».

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Последний раз французский и российский президенты общались по телефону 11 сентября по инициативе Парижа. Кремль сообщил, что Путин и Макрон затронули ситуацию на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам; российский президент обратил внимание на использование украинскими военными западного оружия против мирных жителей, а также указал на проблемы с поставками российской сельхозпродукции в бедные страны из-за ограничений со стороны Еврокомиссии.

Макрон, указывали в Елисейском дворце, призвал российского коллегу прекратить спецоперацию и начать переговоры.

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Накануне, 19 сентября, состоялся разговор между министрами иностранных дел двух государств — Сергеем Лавровым и Катрин Колонна. Они также обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, использование Киевом западного оружия для атак на гражданские объекты и касались вопросов двусторонних отношений.

Путин объявил о начале военной операции на Украине почти семь месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Владимир Путин Эмманюэль Макрон телефонные переговоры
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