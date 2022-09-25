В США пообещали продолжить работу по поставкам советских танков Украине

Вашингтон содействовал передаче Киеву советских танков союзниками по НАТО и продолжит эту работу, заявил помощник президента США Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Он также рассказал, что США предоставил Украине вооружения на сумму более $15 млрд, включая системы противовоздушной обороны, артиллерию и т.д. Вашингтон продолжит поддерживать Киев и в этом, заверил Салливан.

Ранее сегодня он рассказал, что США и Россия поддерживают контакт на высоком уровне, делая это в приватном порядке. По его словам, по этой линии Вашингтон предупредил российское руководство о катастрофических последствиях для Москвы в случае применения ядерного оружия и решительном ответе на эти действия от США и союзников.

Ранее Киев попросил поставить ему танки современного образца, в том числе эта просьба была направлена Берлину. Однако немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт сказала, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. Она указала, что Германия в то же время поставляет Украине другое оружие.

Politico со ссылкой на американских чиновников, источники в конгрессе и собеседников с украинской стороны писала, что США и Германия медлят с поставками на Украину танков «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой». При этом, по мнению одного из собеседников, немецкие Leopard больше подходят для боевых действиях на Украине, поскольку более схожи с советскими танками и требуют меньше топлива, чем Abrams.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков Украине нежеланием доводить конфликт до столкновения НАТО и России. США продолжает поставлять Украине другое вооружение. Так, 16 сентября пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер заявил, что Вашингтон в течение двух месяцев поставит Киеву два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. 25 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна уже получила эти ЗРК.