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Военная операция на Украине ,  
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В США пообещали продолжить работу по поставкам советских танков Украине

Помощник Байдена Салливан: США продолжит содействовать поставкам советских танков Киеву

Вашингтон содействовал передаче Киеву советских танков союзниками по НАТО и продолжит эту работу, заявил помощник президента США Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Он также рассказал, что США предоставил Украине вооружения на сумму более $15 млрд, включая системы противовоздушной обороны, артиллерию и т.д. Вашингтон продолжит поддерживать Киев и в этом, заверил Салливан.

Ранее сегодня он рассказал, что США и Россия поддерживают контакт на высоком уровне, делая это в приватном порядке. По его словам, по этой линии Вашингтон предупредил российское руководство о катастрофических последствиях для Москвы в случае применения ядерного оружия и решительном ответе на эти действия от США и союзников.

Зеленский заявил, что Киев уже получил NASAMS от США
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Владимир Зеленский

Ранее Киев попросил поставить ему танки современного образца, в том числе эта просьба была направлена Берлину. Однако немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт сказала, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. Она указала, что Германия в то же время поставляет Украине другое оружие.

Politico со ссылкой на американских чиновников, источники в конгрессе и собеседников с украинской стороны писала, что США и Германия медлят с поставками на Украину танков «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой». При этом, по мнению одного из собеседников, немецкие Leopard больше подходят для боевых действиях на Украине, поскольку более схожи с советскими танками и требуют меньше топлива, чем Abrams.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков Украине нежеланием доводить конфликт до столкновения НАТО и России. США продолжает поставлять Украине другое вооружение. Так, 16 сентября пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер заявил, что Вашингтон в течение двух месяцев поставит Киеву два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. 25 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна уже получила эти ЗРК.

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Джейк Салливан танк военные поставки
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