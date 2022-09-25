Зеленский заявил, что Киев уже получил NASAMS от США

Владимир Зеленский (Фото: Jesco Denzel / Getty Images)

Киев получил обещанные Вашингтоном неделю назад зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, заявил в интервью телеканалу CBS украинский президент Владимир Зеленский.

«Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны», — сказал он.

О том, что США поставят Украине два ЗРК NASAMS в течение двух месяцев, 16 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер. «Эти оборонительные системы будут еще больше способствовать защите Украины от воздушных угроз со стороны противника, в том числе от самолетов, беспилотников и ракет», — пояснил он.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США поставляют Украине вооружение с 2014 года. После начала российской военной операции объем поставок значительно возрос. В конце августа Пентагон заключил контракт на сумму более $182,2 млн с компанией-производителем NASAMS Raytheon.