Зеленский заявил, что Киев уже получил NASAMS от США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
В США пообещали продолжить работу по поставкам советских танков Украине Политика, 22:36
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 22:33
Немецкая RWE договорилась о поставках СПГ из ОАЭ Политика, 22:22
В Уганде приравняли нападение на Россию к атаке на Африку Политика, 21:53
В Якутии создали штаб по возвращению ошибочно призванных Политика, 21:50
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 21:44
Футболистам сборной Германии пообещали €400 тыс. за победу на ЧМ в Катаре Спорт, 21:41
Промоутер оценил шансы получившего повестку Минеева на защиту титула Спорт, 21:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский заявил, что Киев уже получил NASAMS от США Политика, 21:26
Коляда рассказал об образе «интеллигента с проблемами» в новой программе Спорт, 21:19
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:55
Команда Федерера, Джоковича и Надаля не смогла победить на Кубке Лейвера Спорт, 20:36
Пушилин сообщил о попытке прорыва ВСУ на Марьинском направлении Политика, 20:26
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 20:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что Киев уже получил NASAMS от США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jesco Denzel / Getty Images)

Киев получил обещанные Вашингтоном неделю назад зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, заявил в интервью телеканалу CBS украинский президент Владимир Зеленский.

«Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны», — сказал он.

О том, что США поставят Украине два ЗРК NASAMS в течение двух месяцев, 16 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер. «Эти оборонительные системы будут еще больше способствовать защите Украины от воздушных угроз со стороны противника, в том числе от самолетов, беспилотников и ракет», — пояснил он.

США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн
Политика

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США поставляют Украине вооружение с 2014 года. После начала российской военной операции объем поставок значительно возрос. В конце августа Пентагон заключил контракт на сумму более $182,2 млн с компанией-производителем NASAMS Raytheon.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Теги
Владимир Зеленский военные поставки зенитно-ракетный комплекс
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Зеленский заявил, что был «шокирован» отказом Израиля поставлять оружие
Политика
Зеленский попросил у Германии танки
Политика
Лавров обвинил Запад в отстаивании «нашего сукина сына» Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter