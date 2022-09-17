Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Кулеба заявил, что Киев обсуждает поставку ракет большой дальности с США Политика, 05:49
Кремль отверг идею Зеленского по обмену военнопленных на транзит аммиака Политика, 05:41
Власти ДНР заявили об обстреле Горловки из «Урагана» Политика, 05:16
Пентагон анонсировал передачу двух NASAMS Украине Политика, 04:57
Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия Политика, 04:38
Президент ЮАР попросил США не наказывать страны Африки за связи с Россией Политика, 04:18
Белый дом не признал альянсом связи России с рядом стран, включая Индию Политика, 03:48
Полянский не увидел изоляции России на заседании Генассамблеи ООН Политика, 03:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Bloomberg узнал, что Бразилия и ЮАР могут купить нефть у России вместо ЕС Политика, 02:58
SANA сообщило о гибели пяти солдат при ударе Израиля по Дамаску Политика, 02:23
Орбан упрекнул ЕС за санкции «энергетических карликов» против России Политика, 02:11
Власти Италии исключили национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии Бизнес, 01:44
Херсонская ВГА заявила о полном контроле над регионом Политика, 01:32
Структура «Ростеха» и Институт физики им. Ландау ответили на санкции США Политика, 01:12
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон анонсировал передачу двух NASAMS Украине

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press

США доставят два зенитных ракетных комплекса NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер, трансляция брифинга шла на сайте ведомства.

«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того. Эти оборонительные системы будут еще больше способствовать защите Украины от воздушных угроз со стороны противника, в том числе от самолетов, беспилотников и ракет», — сказал он.

США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн
Политика

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. В зависимости от ракет, может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США начали поставлять на Украину оружие с начала военных действий России. В июле Пентагон передал ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS, а в конце августа заключил контракт на покупку NASAMS на сумму более $182,2 млн по Инициативе содействия безопасности Украины.

Теги
США Пентагон ЗРК доставка Украина
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн
Политика
CNN узнал о неготовности США дать Украине ракеты с дальностью до 300 км
Политика
Папа римский назвал «морально допустимой» отправку оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter