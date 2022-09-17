Пентагон анонсировал передачу двух NASAMS Украине

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США доставят два зенитных ракетных комплекса NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер, трансляция брифинга шла на сайте ведомства.

«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того. Эти оборонительные системы будут еще больше способствовать защите Украины от воздушных угроз со стороны противника, в том числе от самолетов, беспилотников и ракет», — сказал он.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. В зависимости от ракет, может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США начали поставлять на Украину оружие с начала военных действий России. В июле Пентагон передал ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS, а в конце августа заключил контракт на покупку NASAMS на сумму более $182,2 млн по Инициативе содействия безопасности Украины.