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Военная операция на Украине ,  
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Пятый депутат-единоросс подал заявление на отправку в зону спецоперации

Олег Колесников
Олег Колесников (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Олег Колесников подал заявление о направлении в зону проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте партии.

«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», — заявил он.

Колесникову 54 года. Он депутат от Челябинской области. Впервые избрался в Думу в 2007 году, тогда входил во фракцию ЛДПР, со следующего созыва перешел в «Единую Россию». Является членом комитета Госдумы по защите конкуренции.

Другой депутат-единоросс, Александр Бородай, заявил, что за последние семь месяцев больше времени провел в зоне спецоперации, чем на фронте. «Так что я уже давно сам себя мобилизовал. Но хочу сделать заявление, что сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур», — сказал он.

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Накануне, 23 сентября, секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак сообщил, что получил «заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил России». Он указал, что просьбы рассмотрит Минобороны.

В числе желающих отправиться на военные действия оказались зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Подобные инициативы стали исходить от депутатов после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. Примерно за неделю до этого депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет заявил о необходимости «полной мобилизации», поскольку «общество проводит праздно время», а должно быть направлено «на победу». В Кремле тогда в ответ на это предложение заявили, что о мобилизации «на данный момент» речи не идет. После ее официального объявления Шеремет пока не подал заявления на направление в зону СВО.

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По закону депутаты Госдумы освобождены от участия в мобилизации, однако спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что на спецоперацию могли бы отправиться те парламентарии и сотрудники аппарата Думы, чьи специальности будут востребованы. «Никакой брони у депутатов нет», — также указывал Володин.

Теги
Государственная дума РФ Единая Россия частичная мобилизация Военная операция на Украине
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