Милонов и три депутата Госдумы попросили отправить их служить на Украину

Виталий Милонов (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе российских Вооруженных сил. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак в Telegram.



«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил России мною получены и будут рассмотрены Минобороны», — написал он.

В числе желающих отправиться на военные действия оказался зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Турчак подчеркнул, что Милонов, Хубезов и Саблин работают в Донбассе с первых дней военных действий. «Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — добавил он.

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