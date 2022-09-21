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Военная операция на Украине ,  
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Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников Госдумы

Госдума поддержит тех депутатов и сотрудников, которые захотят стать добровольцами для участия в спецоперации и имеют для этого необходимые навыки, заявил Володин

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Необходимо обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые могут быть востребованы в спецоперации, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Фрагмент его выступления на заседании опубликовал канал «Дума ТВ».

«Давайте мы со своей стороны изучим вопрос. Кто может быть востребован. У нас есть помощники, аппарат. Это госслужащие. Но давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем, мы только поддержим», — сказал Володин.

По его словам, до введения частичной мобилизации «часть коллег заявления писали, до сегодняшнего дня мы отправляли коллег в Минобороны — если вас востребуют, можете принимать участие».

«Сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, есть навыки, обладаете необходимыми знаниями, будем поддерживать такие поступки. У нас такие люди есть», — заявил спикер Госдумы.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего власти планируют призвать 300 тыс. резервистов, студенты и срочники частичной мобилизации не подлежат.

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Категории граждан, которые имеют право на отсрочку, в скором времени опубликует правительство, сообщил пресс-секретарь представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не смог уточнить, будут ли работники администрации президента освобождены от мобилизации, пообещав «предоставить разъяснения».

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Вячеслав Володин Госдума Депутаты мобилизация Военная операция на Украине

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
«Выгодное начало» от
Сумма
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