Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников Госдумы
Необходимо обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые могут быть востребованы в спецоперации, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Фрагмент его выступления на заседании опубликовал канал «Дума ТВ».
«Давайте мы со своей стороны изучим вопрос. Кто может быть востребован. У нас есть помощники, аппарат. Это госслужащие. Но давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем, мы только поддержим», — сказал Володин.
По его словам, до введения частичной мобилизации «часть коллег заявления писали, до сегодняшнего дня мы отправляли коллег в Минобороны — если вас востребуют, можете принимать участие».
«Сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, есть навыки, обладаете необходимыми знаниями, будем поддерживать такие поступки. У нас такие люди есть», — заявил спикер Госдумы.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего власти планируют призвать 300 тыс. резервистов, студенты и срочники частичной мобилизации не подлежат.
Категории граждан, которые имеют право на отсрочку, в скором времени опубликует правительство, сообщил пресс-секретарь представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не смог уточнить, будут ли работники администрации президента освобождены от мобилизации, пообещав «предоставить разъяснения».