Володин заявил, что у депутатов «брони нет»

Вячеслав Володин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Депутаты, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в спецоперации, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Никакой брони у депутатов нет», — подчеркнул он.

Володин напомнил, что с начала военных действий в Донбассе уже находятся ряд депутатов. Среди них — Адам Делимханов, который руководит добровольцами из Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие, отметил спикер Госдумы.

Говоря о причинах частичной мобилизации, Володин написал, что против российских военных воюют не только ВСУ, «но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы». «Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию накануне, 21 сентября. Призывать будут тех, кто находится в запасе, пояснил министр обороны Сергей Шойгу. Речь идет о тех, кто служил, у кого есть боевой опыт или военно-учетная специальность, востребованная сейчас в армии.

Депутатам и сенаторам при мобилизации, согласно ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предоставляется отсрочка. Между тем Володин заявил, что Госдума поддержит тех депутатов, у которых «есть навыки и необходимые знания» для участия в СВО, если они решат служить.