Депутат Госдумы Шеремет выступил за «полную мобилизацию» в России
В России необходимо объявить всеобщую мобилизацию, заявил в интервью Ura.ru депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, который входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.
«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов [на Украине] не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат.
В Telegram-канале Ura.ru опубликована аудиозапись, на которой депутат заявил, что «сейчас общество проводит праздно время». «Я считаю, что статус давно необходимо поменять у СВО (специальной военной операции. — РБК). И мы должны мобилизовать все наши силы», — сказал депутат.
При этом в Совете Федерации необходимости в мобилизации не увидели. Так, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что нет причин для всеобщей мобилизации и введении военного положения. По словам сенатора, оппонентам России давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле, и «они бы получили желаемое, они этого и добиваются».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать на вопрос о мобилизации отказался. Он рекомендовал обратиться с этим вопросом к Министерству обороны.
В июле Минобороны назвало фейками сообщения западных СМИ о якобы готовящейся мобилизации. В министерстве заявили, что в спецоперации задействована лишь часть вооруженных сил, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».