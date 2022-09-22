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Лавров и Ван И осудили «деструктивный» курс США в отношении Тайваня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И на встрече в среду выступили против деструктивного курса США в отношении Тайваня. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России по итогам встречи дипломатов на полях 77-й Генассамблеи ООН.

«Выступили с резкой критикой деструктивного внешнеполитического курса Вашингтона, в частности его провокационной активности в Тайваньском проливе», — говорится в сообщении.

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Так в сообщении говорится, что стороны обсудили ситуации вокруг Украины, Афганистана, Корейского полуострова, а также соблюдение режима ядерного нераспространения.

В апреле этого года, после визита группы американских конгрессменов, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась. Пика эскалация достигла в начале августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. Он считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

В ответ на визит Пелоси Китай провел вблизи Тайваня военные учения. В США обвинили КНР в создании искусственного кризиса и подчеркнули, что позиция Вашингтона не изменилась и он по-прежнему придерживается политики одного Китая. Тайвань, в свою очередь, призвал Пекин перестать «показывать мускулы».

Москва поддержала позицию Китая по Тайваню. В МИД назвали визит Пелоси провакацией для сдерживания. Председатель КНР Си Цзиньпинь поблагодарил Владимира Путина за позицию Москвы.

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