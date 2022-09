Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И по итогом встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал Ван И.

Ван И отметил, что в предыдущий раз они с Лавровым встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, где также прошла встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«Я готов работать с вами над реализацией решений последней встречи лидеров наших стран. Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым», — добавил Ван И.

На встрече с главой КНР Путин среди прочего заявил, что понимает «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом». 21 сентября, после объявления Владимира Путина о частичной мобилизации, в китайском МИД призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине, а также отметили, что Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН.

В марте The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что Россия запрашивала у КНР поставки военного оборудования и другую помощь. Эту информацию опровергли и российская, и китайская стороны. По словам президента США Джо Байдена, в настоящий момент никаких свидетельств о военной помощи Пекина Москве не имеется.