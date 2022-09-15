Си Цзиньпин высоко оценил позицию России по Тайваню

Си Цзиньпин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Пекин высоко оценивает поддержку Москвой принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, а не независимым государством, говорится в сообщении китайского госагентства «Синьхуа» по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России в соблюдении принципа «одного Китая» и подчеркнул, что Тайвань является частью Китая», — сказано в сообщении.

Путин во время встречи заявил, что Москва «твердо, на деле» придерживается данного принципа и осуждает «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе».

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после гражданской войны. В Пекине считают остров провинцией КНР. США указывают, что поддерживают эту позицию Китая, однако на практике оказывают поддержку Тайваню.

В начале августа обстановка вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Причиной поездки, по ее словам, было намерение подтвердить приверженность Вашингтона поддержке острова. При этом в Белом доме подчеркнули, что визит не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются США.



Пекин, называвший визит «вопиющей провокацией» (эту позицию разделяла и Москва), после прибытия спикера конгресса на остров начал военные учения в районе Тайваня. Тайбей, в свою очередь, счел их провокацией и попыткой изменить статус-кво в регионе. Вашингтон на этом фоне направил в регион свою военную технику.



Впоследствии на острове побывали еще несколько высокопоставленных американцев, среди которых были члены конгресса и представители исполнительной власти. Кроме того, Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд.