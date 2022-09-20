В ДНР и ЛНР объявили выходные и каникулы в связи с референдумом

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В ЛНР 27 сентября будет выходным днем в связи с проведением референдума о вхождении республики в состав России; в общеобразовательных организациях по той же причине с 22 по 28 сентября объявлены каникулы, следует из указов главы ЛНР Леонида Пасечника.

Аналогичное распоряжение подписал и его донецкий коллега Денис Пушилин. Он сделал выходными 26 и 27 сентября.

Референдумы в обеих республиках, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут с 23 по 27 сентября.

В ЦИК ДНР рассказали, что голосование в течение четырех дней будет проходить вне участков, один день выделят для голосования на участках, передает Донецкое агентство новостей (ДАН). На референдум вынесут вопрос «Вы за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?».

Пушилин уже попросил российского президента Владимира Путина после оглашения результатов референдума (глава ДНР не сомневается, что жители проголосуют за) как можно скорее включить республику в состав России. Пасечник пообещал, что «обязательно» обратится к Путину с такой просьбой.

Путин и Кремль официально пока не комментировали инициативы республик Донбасса. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин говорил, что парламент поддержит положительное волеизъявление жителей данных территорий.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение референдумов в этих регионах «ничего не изменит» и Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».



На Западе отказались признавать итоги будущих референдумов. В США готовящиеся голосования назвали «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», во Франции — «пародией» и «провокацией», в Германии их сочли фиктивными.