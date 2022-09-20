Глава ЛНР попросит Путина о быстром вступлении в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что направит обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять республику в состав России по итогам голосования по этому вопросу, говорится в телеграм-канале Пасечника.

«Призываю всех сказать свое «да!» за будущее, за победу, за Россию. <...> Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума», — написал он.

Референдум пройдет 23-27 сентября, голосования также состоятся в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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