Вице-премьер Австралии исключил запрет на въезд для граждан России

Австралия не намерена запрещать въезд российским гражданам в рамках очередного пакета санкций, заявил вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <...> Они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — сказал он.

Ранее въезд россиянам решили ограничить страны Прибалтики — Латвия, Эстония и Литва. Мера должна вступить в силу 19 сентября. Ограничения не будут распространяться на обладателей шенгенских виз из числа дипломатов, водителей фур и граждан, которые едут в ЕС по семейным или гуманитарным причинам. Инициативу прибалтийских стран поддержала Польша.

Отдельные страны Евросоюза ввели ограничения только на выдачу туристических виз. Это Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Сам Европейский союз решил приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Получить шенгенскую визу стало дороже, сроки рассмотрения заявлений и количество требуемых документов увеличились. Также действие упрощенного режима приостановила Швейцария.

Российские власти в ответ на визовые ограничения допустили «незеркальный ответ». В частности, Путин указывал, что Россия заинтересована в иностранных туристах и не будет делать того, что противоречит ее интересам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что показать иностранным гражданам то, что происходит в России, можно лишь «пригласив их сюда»

Австралия поддержала страны Запада, ввела санкции против России после начала российской спецоперации на Украине. В частности, она запретила въезд высшему российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, главам Минобороны и МИДа Сергею Шойгу и Сергею Лаврову и ввела против них адресные финансовые санкции. Ограничения ввели в отношении «Газпрома», «Транснефти», РЖД и других российских компаний. Под них попал и банковский сектор. Так, санкции наложили на Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.