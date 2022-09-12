Спикер парламента Венгрии Кёвер заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине

Спикер парламента Венгрии заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине

Евросоюз уже можно считать проигравшей стороной в конфликте на Украине, независимо от того, кто в нем победит. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер на открытии колокола национального единства в Пилишчабе, передает Magyarnemzet.

«Сегодня Евросоюз уже считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственная воюющая сторона на фронтах войны объявит себя победителем», — сказал он.

Кёвер обвинил ЕС в неспособности предотвратить военные действия на Украине и восстановить мир дипломатическим путем, а также отметил, что под «внешним управлением» европейские страны действуют вопреки основным экономическим интересам.

«Неевропейские группы интересов и частные силы обрекают Европейский Союз в целом и каждое отдельное государство-член ЕС на военную уязвимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую неспособность, финансовую задолженность, грабежи и социальную дезинтеграцию», — счел спикер венгерского парламента.

Он сказал, что другие страны хотят упразднить европейскую самоидентичность, чтобы манипулировать, экспроприировать и ликвидировать демократию в своих странах и колонизировать Европу.

С началом военных действий России Венгрия во главе с пророссийским премьер-министром Виктором Орбаном отказалась поставлять Украине оружие, а также запретила использовать свою территорию для транзита вооружений.

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Позже Венгрия выступила против идеи стран ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам. Более того, на фоне планов ЕС отказаться от российских энергоресурсов страна заключила дополнительный контракт на поставку газа из России. Глава МИД Петер Сийярто объяснял, что покупка связана с потребностью региона, а не политическим сигналом.

2 сентября Сийярто заявил, что Европа столкнулась с катострофической ситуацией из-за вооруженного конфликта на Украине. Он обвинил лидеров Евросоюза в неспособности защитить обычных людей от того, чтобы расплачиваться за последствия военных действий.

10 сентября министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек допустил, что Венгрия может выйти из ЕС, так как ее позиция по различным вопросам, в том числе санкциям против России, часто отличается от позиции ассоциации. Политик счел, что страна оказалась на краю пропасти.