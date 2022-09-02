Венгрия заявила о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины

За последствия военного конфликта расплачиваются обычные люди, лидеры стран Евросоюза не смогли их защитить, считает министр иностранных дел Петер Сийярто

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Последствия вооруженного конфликта на Украине создали катастрофическую ситуацию в Европе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время саммита «Открытые Балканы», передает портал Hirado.

По его мнению, лидеры Евросоюза не смогли защитить обычных людей от того, чтобы расплачиваться за последствия военных действий. По словам министра, теперь надо выяснить, как смягчить влияние военных действий.

Сийярто подчеркнул, что конфликт на Украине влияет не только на энергетический рынок, но и на поставки продовольствия. Это в свою очередь влечет за собой расширение миграционных потоков, и Венгрия начинает ощущать наплыв мигрантов на своей границе, пояснил он.

Глава МИДа заключил, что приоритетом для ЕС должна стать политика расширения, и подчеркнул, что союзу нужны Западные Балканы, «если Европа не хочет дальнейшего ухудшения собственной ситуации».

В конце августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России. При этом он подчеркнул, что Запад «должен быть готов заплатить цену свободы».

В середине июля Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение, утверждая, что даже если сейчас последствия санкций не очень заметны, в долгосрочной перспективе они докажут свой эффект. «У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — утверждал он.

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