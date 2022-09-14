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Bloomberg узнал о плане ЕК по сокращению финансирования Венгрии

ЕК 18 сентября собирается рекомендовать сократить финансирование кабинета премьера Орбана из-за опасений по поводу коррупции. Венгрия стала первой страной, подвергшейся проверке со стороны ЕС

Еврокомиссия собирается рекомендовать сократить финансирование кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС. Поводом стали опасения Брюсселя по поводу коррупции.

ЕК планирует представить предложение в воскресенье, 18 сентября, сказали собеседники. Затем национальные правительства должны принять окончательное решение в течение трех месяцев, для вступления предложения Еврокомиссии в силу потребуется согласие квалифицированного большинства государств — членов Евросоюза.

Как отмечает Bloomberg, Венгрия стала первой страной, подвергшейся проверке в соответствии с новыми правилами, которые позволяют Брюсселю наказывать членов ЕС, подрывающих его финансовые интересы.

Правительство Орбана, которое лишилось финансирования на время проверки, рассчитывает получить более €40 млрд ($40 млрд) финансирования от ЕС до 2027 года. Для этого недавно он предложил создать антикоррупционный орган и внести поправки в ряд законов, в том числе о государственных закупках, чтобы развеять сомнения ЕК.

По словам одного из чиновников, Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил обещание.

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Весной Еврокомиссия применила в отношении Венгрии свой механизм верховенства права, который позволяет сократить выплаты стране из бюджета Евросоюза. По мнению ЕК, Будапешт использует средства не по назначению. Венгрия и Польша пытались оспорить внедрение механизма, однако суд ЕС отклонил их жалобу. Механизм начал действовать с 2021 года. Польша и Венгрия пытались оспорить это в суде.

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В начале сентября газета Népszava писала, что венгерское правительство решило сформировать рабочую группу по противодействию коррупции, которая может начать работу уже в ноябре. Кроме того, Орбан поручил создать систему оценки госзакупок, которая позволит отслеживать случаи, когда доля госзакупок с одним из участников превышает 15% от всех.

Таким образом, кабинет рассчитывает на улаживание претензий ЕК и выделение средств от Брюсселя.

По данным Bloomberg, Будапешт может получить доступ к €5,8 млрд из бюджета Евросоюза.

Венгрия неоднократно критиковала санкции, введенные против российских энергоресурсов. Глава МИДа Петер Сийярто говорил, что не согласен с энергетической политикой ЕС, так как «никакая международная политическая цель не сможет заменить ответственность правительства за обеспечение энергоснабжения страны».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЕК Венгрия финансирование
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