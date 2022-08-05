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Две страны ЕС отказались поддержать план по снижению потребления газа

Польша и Венгрия отказались поддержать план по снижению потребления газа на 15%
Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой. По данным Reuters, голосование проходило по принципу простого большинства, а против принятия документа выступили Венгрия и Польша
«Газпром» GAZP ₽176,58 -4,5% Купить
Фото: Lars Klemmer / DPA / ТАСС
Фото: Lars Klemmer / DPA / ТАСС

Евросоюз официально утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой 5 августа, однако против выступили Польша и Венгрия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.

Венгрия выступала против принятие документа с самого начала, в то время как Польша сначала согласилась сократить потребление, но в конце проголосовала против, пишет агентство. Варшава, в частности, назвала правовую основу документа «дефектной» и заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс государств-членов ЕС, должны приниматься с единодушного одобрения всех стран.

По данным Reuters, документ был принят несмотря на возражение двух членов ЕС, так как нуждался в поддержке простого большинства, или 15 голосов (всего в Евросоюз входят 37 стран).

Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Сократить потребления газа на 15% до конца марта следующего года страны ЕС договорились 26 июля. Снижение отсчитывается от среднего потребления отдельной страны за последние пять лет.

Страны ЕС смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа. Соглашение также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» при серьезной угрозе для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления станет обязательным. «Мы должны быть готовы к возможному прекращению поставок из России в любой момент», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (цитата по AP).

План также предусматривает ряд исключений. В частности, от требования освобождаются страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других стран Евросоюза. Кроме того, участники объединения могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а также если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

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Евросоюз договорился о снижении потребления газа на фоне сокращения поставок по «Северному потоку-1». В июне «Газпром» снизил прокачку с 167 млн до 67 млн куб. м в сутки, а 25 июля сократил ее еще на до 33 млн куб. м, или до 20% от проектной мощности трубопровода.

Причиной в компании назвали то, что немецкая Siemens не вернула ей из ремонта турбину. Ее ремонтировали на заводе в Канаде, но страна ввела санкции против России. Позже Оттава согласилась передать турбину Москве через Берлин. Однако в Кремле заявили, что турбина не может быть отправлена, так как Siemens отказался давать «Газпрому» необходимые страховые гарантии.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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