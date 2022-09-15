МИД осудил решение Лондона не приглашать россиян на похороны Елизаветы II

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Российская сторона считает безнравственным решение британских властей воздержаться от приглашения российских официальных лиц на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II, говорится в сообщении МИД России.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — заявили в ведомстве.

Лондон в качестве «предлога» для отказа назвал проведение Москвой спецоперации на Украине. МИД России счел такую позицию кощунственной, поскольку во время Второй мировой войны тогда еще принцесса Елизавета служила «в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем». Теперь, считают в российском МИДе, власти Британии «на их стороне», а Россия чтит «память всех ветеранов, внесших вклад в Победу».

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Королеве было 96 лет, на троне она провела 70 лет. Новым королем провозгласили ее сына, принца Чарльза, он стал королем Карлом III.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Сейчас тело королевы находится в Вестминстер-холле в Лондоне, где все желающие могут попрощаться с умершим монархом.

По данным Би-би-си, на похоронах Елизаветы II ожидают около 500 иностранных высокопоставленных лиц, визиты уже подтвердили президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер. Приглашения на траурные мероприятия, как говорили источники Reuters, не получили представители не только России, но и Белоруссии и Мьянмы.

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В посольстве России в Великобритании указывали, что российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи со смертью королевы из-за плохого состояния отношений Москвы и Лондона. В Кремле отмечали, что не рассматривают возможность поездки президента Владимира Путина на похороны британского монарха.