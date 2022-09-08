Умерла королева Елизавета II

Королева скончалась во второй половине дня в замке Балморал. Похороны пройдут спустя десять дней. Следующим британским монархом стал принц Чарльз

Елизавета II (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, сообщил Букингемский дворец. Она менее чем на полтора года пережила супруга — принца Филиппа, он скончался 9 апреля 2021 года.

«Королева скончалась в замке Балморал [Шотландия] сегодня во второй половине дня», — говорится в сообщении.

Следующим британским монархом стал сын Елизаветы Чарльз, он был первым в очереди престолонаследия. Как ожидается, он проведет ночь в Балморале и вернется в Лондон утром. 9 сентября в 10.00 (12.00 мск) во дворце Сент-Джеймс его официально провозгласят королем в присутствии членов правительства.

Материал дополняется