Официальные лица России не будут участвовать в похоронах Елизаветы II
Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II из-за плохого состояния отношений Москвы и Лондона. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Соединенном Королевстве.
«Ввиду плачевного состояния российско-британских двусторонних связей, а также проводимого Лондоном по существу враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II», — сообщили в диппредставительстве.
Ранее в этот день Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве сообщил, что Великобритания не пригласила представителей России, Белоруссии и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II из-за санкций против этих стран.
Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском дворце Балморал. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий.
После ее смерти в королевстве в соответствии с заранее утвержденным планом был объявлен десятидневный траур. По просьбе нового короля Карла III, траур продлится еще неделю после похорон королевы, которые состоятся 19 сентября.
Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны Елизаветы II в Лондоне, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, сообщает Би-би-си. В Кремле ранее исключили поездку президента Владимира Путина на похороны британской королевы.
После смерти Елизаветы II корона автоматически перешла ее 73-летнему сыну, принцу Чарльзу. Он взял имя Карл III, а официально стал королем Великобритании 10 сентября после утверждения Совета по престолонаследию. В этот же день его провозгласили королем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества.